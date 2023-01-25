وزير خارجية الجزائر يشدد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لإجراء الانتخابات الليبية في عام 2023

طرابلس 25 يناير 2023 م ( وال ) – شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي؛ على ضرورة توحيد الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق التسوية الضرورية والمطلوبة لإجراء الانتخابات عام 2023، ووضع ليبيا على طريق الاستقرار والسلام المستدامين.

جاء ذلك لقائه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس بالجزائر العاصمة، تناول خلاله الازمة الليبية والسبل الكفيلة للخروج منها ، مؤكدا في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر؛ على أهمية استمرار دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن ، بإعتبارها واحدة من دول الجوار، وعضوا في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. (وال)

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