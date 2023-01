قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر حاسم بالنسبة لإيطاليا، بحسب ما نقلته وكالة نوفا للأنباء.

وأوضح تاياني، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا هو محور محادثات إيطاليا مع جميع الجهات الفاعلة التي تمارس نفوذا على ليبيا، طبق قوله.

وأفاد تاياني، أنه يجب بذل الجهد للسماح بإجراء الانتخابات في ليبيا بحلول عام 2023 تماشيا مع وساطة الأمم المتحدة التي تدعمها إيطاليا بقوة، بحسب وصفه.

المصدر: نوفا

The post على لسان خارجيتها.. إيطاليا مهتمة بتحقيق الاستقرار في ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار