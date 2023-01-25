حكومة دبيبة تتفق مع ميريام فارس لإحياء حفل 17 فبراير بطرابلس

أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، تتجه للاتفاق مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفلا بالعاصمة طرابلس يوم 17 فبراير.

وقال البيوضي، عبر حسابه بموقع فيسبوك: “بديلاً عن حل الأزمات الخانقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الليبيين أو معالجة أزمة ديون المصحات في تونس والأردن أو توفير الأدوية اللازمة لمرضى الأورام – حكومة دبيبة بحسب محمد الطويل مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية السابق أرسلت ممثلاً خاصاً لها (بجواز دبلوماسي) لدولة الإمارات للتفاوض مع ميريام فارس لإحياء احتفال 17 فبراير بطرابلس”.

وأشار إلى أن ميريام فارس، تتقاضى أجر مرتفع للغاية لإحياء حفلاتها، لافتاً إلى أنها كانت صاحبة أكبر أجر في التاريخ عندما تقاضت مبلغاً خيالياً الترويج لكأس العالم في قطر.

هذه المزاعم أكدها أيضاً الصحفي الليبي، محمود المصراتي، والذي قال عبر حسابه بموقع فيسبوك إن حكومة الوحدة تعاقدت بالفعل مع ميريام فارس لإحياء حفل في 17 فبراير بطرابلس بهدف إلهاء الرأي العام وتصدير صورة للعالم أن الشعب الليبي سعيد، رغم المعاناة التي يعيشها.

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