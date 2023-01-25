وزير الخارجية الإيطالي: علينا بذل قصارى جهدنا لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا “أمر حاسم” بالنسبة لبلاده، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، حول المبادرات الدبلوماسية الإيطالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السياسي في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، إن “تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر حاسم بالنسبة لإيطاليا وهو محور محادثاتنا مع جميع الجهات الفاعلة التي تمارس نفوذاً على ذلك البلد”.

وتابع تاياتي: “يجب أن نبذل قصارى جهدنا للسماح بإجراء الانتخابات بحلول عام 2023 تماشيا مع وساطة الأمم المتحدة التي تدعمها إيطاليا بقوة”.