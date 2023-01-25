العقوري: نسعى لتعزيز الحريات وحقوق المواطنة في ليبيا

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري سفير جمهورية سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي، والوفد المرافق له بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وذكر مجلس النواب في بيان أن الجانبين تباحثا في أخر المستجدات المتعلقة بالجانب السياسي، وأن العقوري ثمّن دور سويسرا في دعم استقرار ليبيا من خلال استضافة جلسات الحوار السياسي في جنيف، مجدداً الحرص على العمل مع الجانب السويسرى على ملف حقوق الإنسان، وذلك وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين.

وأوضح ”العقوري“ جهود لجنة الشؤون الخارجية وعملها على ملف الهجرة والفئات الضعيفة وتعزيز الحريات وحقوق المواطنة وفقاً للقانون والثوابت الوطنية.

ووفق البيان، تباحث الجانبان أيضاً حول التعاون في المجال التجاري والعلمي، وعودة الشركات السويسرية، وفتح القنصلية السويسرية في مدينة بنغاري وتسهيل إجراءات سفر المواطنين والمسؤولين الليبيين، خاصةً أن سويسرا مقر لعدد من المنظمات الدولية التي لدى ليبيا عضوية بها.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.