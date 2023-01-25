تاياني: تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر حاسم بالنسبة لإيطاليا 

العنوان – روما

قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إن تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر حاسم بالنسبة لإيطاليا.

وأضاف تاياني – وفقا لوكالة نوفا الإيطالية – حول المبادرات الدبلوماسية الإيطالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السياسي في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أن تحقيق الاستقرار هو محور محادثاتنا مع جميع الجهات الفاعلة التي تمارس نفوذاً على ذلك البلد.

وأوضح نائب رئيسة الوزراء، أنه يجب أن نبذل قصارى جهدنا للسماح بإجراء الانتخابات بحلول عام 2023 تماشيا مع وساطة الأمم المتحدة التي تدعمها إيطاليا بقوة.

وأكد تاياني “نعتزم تعزيز استقرار البحر الأبيض المتوسط بحيث لا يصبح مقبرة للمهاجرين بل يعود إلى كونه بحر سلام يمكن أن تتطور فيه العلاقات السياسية والثقافية والتجارية لصالح الجميع ودفاعًا عن المصلحة الوطنية”.