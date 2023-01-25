ديوان المحاسبة يستعرض مع محكمة الحسابات الهولندية خطة عمل تطوير رقابة الأداء المعدة من قبل الديوان

طرابلس 25 يناير 2023م ( وال ) – بحث ديوان المحاسبة مساء اليوم الأربعاء مع محكمة الحسابات الهولندية، خطة عمل تطوير رقابة الأداء المعدة من قبل الديوان لمراجعتها واعتمادها والمباشرة في تنفيذها.

واستعرض الاجتماع الذي عقد عبر تطبيق ” زوم ” آخر مراحل تنفيذ مهمة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة وآخر التحضيرات لعقد لقاء عمل حول تقارير العمل النموذجية ومتطلباتها المهنية إضافة إلى مناقشة دور أصحاب المصلحة في تحقيق الأثر الرقابي ودورهم ضمن مراحل تنفيذ الاتفاقية وتحقيق الشراكة الفاعلة معهم.

وحضر الاجتماع عن ديوان المحاسبة مدير مكتب الرقابة على الأداء ومدير اتفاقية الشراكة ومشرف الرقابة على الأداء، وعن محكمة الحسابات الهولندية مدير مشروع اتفاقية الشراكة ومدير مكتب الرقابة على الأداء ومشرفي مهمة الرقابة على تحقيق الهدف (11) الغاية (1) من أهداف التنمية المستدامة. ( وال )

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