رئيسة الحكومة الإيطالية تصل ليبيا السبت على رأس وفد حكومي

أفادت وكالة نوفا الإيطالية، بأن رئيسة الحكومة الإيطالية “جورجيا ميلوني” ستزور ليبيا يوم السبت المقبل.

وذكرت الوكالة أن ميلوني ستصل إلى ليبيا على رأس وفد وزاري يمثل بلادها يضم وزيري الخارجية أنطونيو تاياني والداخلية ماتيو بيانتيدوسي.

وأوضحت الوكالة أن زيارة زيارة ميلوني تشمل عدة توقفات ولقاءات مؤسسية مختلفة مع القادة الليبيين، إلى حضور توقيع اتفاقيات نفطية جديدة بين شركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” قد أجرت زيارة إلى الجزائر استمرت ليومين التقت خلالها خلالها الرئيس عبدالمجيد تبون وعددا من المسؤولين بالبلاد وناقشوا تطورات الأوضاع في ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

