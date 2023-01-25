رئيسة وزراء إيطاليا تزور ليبيا السبت المقبل

تتوجه رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إلى ليبيا يوم السبت القادم، في زيارة رسمية يرافقها فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، ووزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي.

وكانت حكومة الوحدة الليبية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، استقبلت سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي، لمناقشة الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى ليبيا.

ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إحلال الاستقرار في ليبيا عبر عملية انتخابية توافقية بين الفرقاء الليبيين بـ”الأمر بالغ الأهمية” بالنسبة لسلطات بلاده.

وقال تاياني، مخاطبا مجلس النواب الإيطالي اليوم الأربعاء، خلال جلسة مساءلة، إن هذا الهدف “في صميم محادثاتنا مع جميع الجهات الفاعلة التي لها تأثير على هذا البلد. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للسماح بإجراء الانتخابات خلال عام 2023 تماشياً مع وساطة الأمم المتحدة التي تدعمها إيطاليا بقوة”.

Trending “ليبيا تويز” يثير غضب الليبيين.. تعرف على القصة