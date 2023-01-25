حمّاد يوجه قراراً بالحجز على مليارات في المصرف الخارجي

أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” قرارا اليوم الأربعاء بالحجز إداريا على إيرادات النفط لسنة 2022 المحصلة من المؤسسة الوطنية للنفط لدي المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية والتي تصل إلى 130 مليار دينار.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بأن الوزير “أسامة حماد” استعمل صلاحياته القانونية وبعث بإخطار إلى المصرف الليبي الخارجي بالحجز إداريا على ما قيمته 130 مليار دينار والتي تمثل الإيرادات النفطية، وذلك في غل يد حكومة “الدبيبة” عن استعمال هذه الإيرادات.