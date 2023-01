ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سبل تعزيز العلاقات الثانية بين ليبيا والنيجر.

جاء ذلك خلال لقائه سفير النيجر لدى ليبيا والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، حيث تسلم الدبيبة رسالة خطية من رئيس النيجر محمد بازوم.

كما ناقش اللقاء انعقاد قمة دول الساحل والصحراء المقترنة بإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لميلاد التجمع والتنسيق لتنظيم دورة ألعاب لدول التجمع في طرابلس.

المصدر: إعلام الحكومة

