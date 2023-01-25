العريبي والنحيب يفتتحان مقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة ببنغازي

أفتتح رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، وعضو مجلس النواب بدر النحيب رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني اليوم الأربعاء، المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بمدينة بنغازي.

جاء ذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير التربية والتعليم جمعة الجديد، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي ووفد من حكمائها.

أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي في كلمة له خلال مراسم الافتتاح على دعم اللجنة لوزارة الكهرباء لتقوم بدورها في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني خلال مراسم الافتتاح على أهمية قطاع الكهرباء باعتباره القاعدة الذي تعتمد عليها البلاد في كافة المجالات الصناعية والخدمية، منوهًا إلى أن وزارة الكهرباء من أهم الوزارات الاستراتيجية، مشيدًا بجهودها في توفير الإمداد الكهربائي ورفع القدرات الإنتاجية من الكهرباء لتتوافــق مــع متطلبــات المرحــلة الحالية.

كما أكد القطراني على أن الحكومة ماضية في دعم قطاع الكهرباء من خلال توفير كافة احتياجات ومتطلبات الوزارة لتحسين جودة خدماتها وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية بشكل عام.

من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، أن هذه الخطوة الهامة جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، بالتعاون مع لجنة الأزمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، لتمكين وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة من أداء عملها على أكمل وجه.