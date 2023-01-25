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لنقي: موقف الدبيبة وباشاغا من زيارة “ميلوني” لعب بمقدرات الأمة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري “أحمد لنقي” تضارب مواقف حكومة الوحدة المؤقتة والحكومة المكلفة من مجلس النواب بشأن زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس.

وقال لنقي في تغريدة عبر “تويتر” إن “دعوة الدبيبة لرئيسة وزراء إيطاليا لزيارة طرابلس ورفض باشاغا لهذه الزيارة لا أرى ذلك إلا لعبا بمقدرات الأمة واستهانة بشخصية الدولة وخدمة لمصالح شخصية لكل الطرفين”.

واعتبر ذلك “تأكيدًا على فشل الدولة وتحريضًا لمجلس الأمن لاتخاذ قرارات بوضع ليبيا تحت الوصاية الدولية” متسائلا: “إلى متى هذا العبث؟”.

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الدبيبة باشاغا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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