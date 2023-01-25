ممثلون عن البرلمان في حفل افتتاح المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة ببنغازي

شارك رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس بدر النحيب في حفل افتتاح المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بمدينة بنغازي.

وأُقيم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة باشاغا علي فرج القطراني ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة وعدد من الوزراء بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ووفد من حكماء المدينة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في كلمته خلال حفل الافتتاح على دعم اللجنة لوزارة الكهرباء لتقوم بدورها في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية.