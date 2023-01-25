رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يطالب سويسرا بفتح قنصليتها في بنغازي

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية سويسرا لدى ليبيا، جوزيف رينجلي، والوفد المرافق له بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن الجانبان تباحثا حول أخر المستجدات المتعلقة بالجانب السياسي، والتعاون في المجال التجاري والعلمي، وعودة الشركات السويسرية.

وثمن العقوري، دور سويسرا في دعم استقرار ليبيا من خلال استضافة جلسات الحوار السياسي في جنيف، مجدداً الحرص على العمل مع الجانب السويسري على ملف حقوق الإنسان، وذلك وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين.

كما أوضح العقوري، جهود لجنة الشؤون الخارجية وعملها على ملف الهجرة والفئات الضعيفة وتعزيز الحريات وحقوق المواطنة وفقاً للقانون والثوابت الوطنية.

كما طالب بفتح القنصلية السويسرية في مدينة بنغاري وتسهيل إجراءات سفر المواطنين والمسؤولين الليبيين، خاصةً أن سويسرا مقر لعدد من المنظمات الدولية التي لدى ليبيا عضوية بها.

وأختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز التواصل و التنسيق لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

Trending الرئيس المصري يبحث مع مدير الاستخبارات الأمريكية الأوضاع في ليبيا