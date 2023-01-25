المشري: السائح “مغتصب” للسلطة.. والمستشار صالح يستمر بـ”التراجع” عن أي اتفاق

الوطن|رصد

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري إنه أصر في أخر لقاء مع المستشار عقيلة صالح على أن تكون أي تفاهمات بينهما مكتوبة وموقعة، مشيرًا إلى أن عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات بينهم، مؤكدًا وجود نسخة منها لدى الوسطاء الاقليميين.

وأكد المشري في تصريحات متلفزة أن حديث المستشار صالح أمام مجلس النواب مختلف عما اتفق عليه معه، قائلًا “كلما سرنا خطوة للأمام في مشاوراتنا نرجع خطوتين والنتائج في المحصلة سالبة، وأيدينا ما زالت ممدودة للحوار لكن ثمة من يتراجع في كل مرة عن الاتفاق“.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح حالياً يعتبر مغتصب للسلطة، مؤكدًا أن السايح صدر ضده حكم قضائي وليس لديه أي قرار بتولي رئاسة مفوضية الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستكون غير شرعية ما دام الشخص الذي يشرف عليها جاء من جسم غير شرعي.

وأكد المشري أن أي نقطة يتم الاتفاق عليها بين المجلسين يتم طرحها للنقاش أمام مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب تتراوح فيه اللا موافقة واللا رفض.

ولفت رئيس مجلس الدولة إلى وجود ⁧‫أطراف دولية ومحلية وإقليمية تعرقل حل الأزمة في ⁧ليبيا‬⁩.