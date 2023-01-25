كروسيتو: ليبيا امتداد طبيعي لإيطاليا

أكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، اهتمام بلاده بتطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة البحر المتوسط كونها امتدادًا طبيعيًا لإيطاليا.

واعتبر كروسيتو في تصريح صحفي أن حل أزمة المتوسط يمر عبر دول الشرق الأوسط والخليج، متابعا أن “أمن البحر المتوسط يكتسب أهمية حيوية بالنسبة لنا، حيث يعاني من تداعيات خطيرة جراء الصراع في أوكرانيا الذي أدى إلى تفاقم التوترات الموجودة بالفعل في المنطقة”.

وأوضح كروسيتو أنه “لهذا السبب من الواجب حماية المنطقة، لأن أمنها إستراتيجي لأوروبا ولكل الدول المجاورة لهذا البحر الذي هو أحد الأعمدة الفقرية الحيوية للاتصالات وإمدادات الطاقة وطرق التجارة”.