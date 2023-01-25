الكبير يبحث مع مساعد وزير الخارجية الياباني سبل تطوير قدرات موظفي المصرف المركزي والقطاع المصرفي

العنوان – طرابلس

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، مع مساعد وزير الخارجية الياباني انسوكي ناغاوكا، في مقر المصرف في طرابلس.

وتبادل الكبير وناغاوكا – مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا – والوفد المرافق له، وجهات النظر حول عديد المسائل، وفق ما ذكر المصرف المركزي.

وبحث الجانبان سبل تطوير قدرات موظفي المصرف المركزي والقطاع المصرفي، وأهمية مساهمة اليابان في هذا المجال.

وتطرف محافظ المركزي والمسؤول الياباني كذلك، إلى تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار .