الخارجية الروسية: فرنسا حوّلت ليبيا إلى “حفرة سوداء” للإرهاب والأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين

الوطن| رصد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن فرنسا شاركت في تدمير الدولة الليبية، وحوّلتها إلى “حفرة سوداء” يمر عبرها المهاجرون غير الشرعيون، والأسلحة، والإرهابيون.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية إسواتيني، تولي دلادلا، إن مشاركة فرنسا في العدوان داخل ليبيا، ساهم في تمرير الكثير من الإرهابيين إلى مالي، وكان من بينهم مجموعة دعمتها فرنسا للإطاحة بالقذافي، “عندها عادت فرنسا لتطلب مساعدتنا ومجلس الأمن في مواجهة الإرهاب الذي لا يزال مستمراً في إفريقيا عموماً، وقدمنا لها الدعم، ليعودوا ويتهموننا بأننا ننسف المصالح الفرنسية في إفريقيا

وأعرب عن أسفه على “النمط الاستعماري الجديد” المبني على سياسة “فرّق تسد” في التصرفات السياسية التي تتخذها دول الغرب، مشيراً إلى أن التصريحات التي تزعم أن روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في إفريقيا لا أساس لها، وهذه مجرد دعاية تعمل بشعارات “روسيا المعتدية”، “روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في إفريقيا”، مثل هذه العبارات التي لا أساس لها، ويجري تكرارها مئات الآلاف من المرات على أمل التأثير في أذهان المستمعين والمشاهدين.