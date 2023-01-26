إنفاذ القانون تتمكن من ضبط تجاوزات داخل غابة الكراوه وإحالتها للنائب العام

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تمكنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الأربعاء من ضبط آلة داخل غابة الكراوه تقوم بتسوية طرق داخل الغابة واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالها وسيتم احالتها رفقة المحضر لمكتب النائب العام لاستكمال الاجراءات بشأنها.

وتعمل دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بجولات ميدانية لمراجعة ومتابعة الأعمال داخل الغابات بمنطقة القره بوللي ضمن متابعة الأعمال المنجزة في وقف التعديات الواقعة على الغابات المملوكة للدولة وهدم وإزالة المباني التي تم انشاءها بالمخالفة داخل هذه الغابات.