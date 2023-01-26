عون: نرغب في تعزيز استثمار اليابان في المواقع النفطية الليبية

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة محمد عون نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط كانسوكي ناغوكا والوفد المرافق له في ديوان الوزارة بطرابلس.

ورحب عون بالوفد الياباني معطيا نبذة مختصرة عن قطاع النفط والغاز في ليبيا وعلاقة الشركات اليابانية ومساهمتها في العديد من المشاريع الاستراتيجية، وأن هناك الكثير من المعدات والأنابيب والتقنيات المستخدمة في القطاع لها علاقة بالصناعات اليابانية.

وقال عون إن الوزارة ترغب في تطوير العلاقة مع الشركات اليابانية للاستثمار في تطوير المواقع المستكشفة وإنشاء مصافي التكرير، وإنتاج النفط الصخري الذي تعتبر ليبيا خامس دوله في العالم لديها احتياطات منه، والمشاركة في استكشاف المناطق الشاسعة في البر والبحر، والاستثمار في استغلال الطاقات البديلة لمعدات التشغيل بالمواقع النفطية، والاستثمار في توطين بعض الصناعات لإنتاج المعدات وقطع الغيار المستخدمه في قطاع النفط بالمجمعات الصناعية في ليبيا.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الياباني على تشجيع الشركات اليابانية على العودة والاستثمار، وسيحث على التعاون والتواصل مع وزارة النفط والغاز وتطوير العلاقة بين الجانبين في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة.