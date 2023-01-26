سياسي مصري : للإعتراف بحكومته.. الدبيبة استغل ملف لوكربي لكسب التعاطف الامريكي

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قال خبير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عماد جاد ، ان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة حاول استغلال ملف لوكربي القضية كسب تعاطف الإدارة الأمريكية والتعاطي معه باعتباره رئيس حكومة شرعية وقد أسبق ذلك بتسليم مواطن ليبي إلى واشنطن.

واضاف جاد في تصريحات صحفية ان التطورات المرتبطة بزيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، تؤكد على وجود توافقًا بين واشنطن و القاهرة للحل في ليبيا.

مشيرا الى ان القاهرة وعددًا من العواصم العربية تتوافق على تجاوز الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا والاتفاق على جدول زمني لتشكيل حكومة انتقالية تقوم بالإعداد للانتخابات الليبية.