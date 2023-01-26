“حليمة” و”المنقوش” تشيدان بوضع حقوق الإنسان والعدالة في ليبيا

عقدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة إبراهيم عبد الرحمن اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في ليبيا، وذلك في حضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

ووفق بيان لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة، فقد تم في هذا الاجتماع مناقشة مهام البعثة الموكلة إليها فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وما بذل من جهود على الصعيدين المحلي والدولي، وتسهيل عمل البعثة ومواجهة كافة التحديات والمعوقات، فيما يخص ملف حقوق الإنسان، مشيدين بما توليه وزارتي العدل والخارجية من اهتمام بوضع حقوق الإنسان وإقامة العدالة في ليبيا.

وأكدت وزيرة العدل على أولوياتها في خطة عمل الوزارة بشكل عام في عدة ملفات منها المصارحة والمصالحة وحقوق الإنسان ومؤسسات الإصلاح والتأهيل والخبرة القضائية والتدريب والتأهيل، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.