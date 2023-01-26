السفير السويسري يبحث مع رئيس تسييري بنغازي الدعم المُقدم للبلديات من المنظمات الدولية

أكد السفير السويسري لدى ليبيا جوزيف رينجلي، على أهمية اللقاءات الثنائية في فتح آفاق للتعاون المُشترك بما يعود بالنفع على مصلحة الجميع.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها لديوان بلدية بنغازي التقى فيها رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري، حيث تم مُناقشة الدعم المُقدم للبلديات من المنظمات الدولية التابعة للأُمم المُتحدة وصندوق الأمم المُتحدة الإنمائي في مُختلف الجوانب الخدمية والإنسانية والصعاب التي تحول دون عودة الشركات السويسرية للعمل في مدينة بنغازي إضافة إلى مُناقشة انعكاسات الوضع السياسي الحالي على الخدمات الأساسية للمواطنين.