بن قدارة: المؤسسة تتبع سياسة لتدريب ودمج جميع خريجي التخصصات النفطية

الوطن|رصد



أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أن مجلس الإدارة يتبع سياسة تدريب ودمج جميع خريجي التخصصات النفطية من مختلف المدن الليبية.

وأضاف بن قدارة في تصريحات متلفزة قائلًا “من الغير معقول أن يكون هناك عدد من الخرجين من التخصصات النفطية ولا يوجد لهم عمل بعد أن دفعوا لهم أهاليهم مبالغ كبيرة من أجل الدراسة“.

وأوضح بن قدارة في تصريحاته، أن المؤسسة تعهدت بتوظيف أي خريج من التخصصات النفطية أو علوم الأرض من جامعة أو معهد عالي للدولة، مؤكدًا أن عدد المتقدمين للوظائف على المنصة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تجاوز الـ18 ألف متقدّم.

وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه الآن يتم فرز المتقدمين والتأكد من شهاداتهم لإدخالهم في دورة تدريبية لمدة سنة لرفع الكفاءة، مؤكدًا أن الأكثر كفاءة منهم سيتم إرساله للخارج أو تعيينه في شركات أجنبية من داخل ليبيا، وكلٌ حسب كفاءته.

ولفت بن قدارة إلى خطة وضعها مجلس الإدارة تمنع من تمديد التقاعد، بالإضافة لخطة ستنفذ في عام 2023 سيتم خلالها إحالة من بقي على تقاعدهم سنتين أو 3 للتقاعد ودفع كامل رواتبهم المتبقية، من أجل إفساح المجال للشباب، وذلك حسب رغبة الأشخاص الذين اقتربوا من التقاعد.