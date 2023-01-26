نصية: الأزمة الليبية تكمن في صعوبة التوافق حول النقاط الخلافية

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن “كل السيناريوهات مفتوحة، من أهمها التقارب بين مجلسَي النواب والدولة، وإن كانت جميعها تلتقي في نقاط خلافية لا بد من حسمها والتوافق عليها أولاً”.

وأوضح نصية في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “المشكلة ليست خلافاً بين المجلسين أو بين شخصية ليبية وأخرى… الأزمة تكمن في صعوبة التوافق حول النقاط الخلافية، وفي مقدمتها انتخاب الرئيس، والسلاح وإدارة أموال النفط، وكذلك خروج القوات الأجنبية من ليبيا”.

وختم “إذا حدث توافق حول هذه القضايا، فإن التوقيع على أي اتفاق ليس مشكلة إذا تم من هذه الأطراف أو تلك”.