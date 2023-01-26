بوفايد: من المُرجح زيادة تأزم الوضع بخصوص الانتخابات

اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري، إدريس بوفايد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالانقلاب على اتفاقه مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي أعلناه سابقًا من القاهرة.

وقال بوفايد في تصريح صحفي إن “عقيلة رجع بنا إلى المربع الأول، عندما نفى كل ما اتفق عليه مع المشري، فهو مُتذبذب، تارة يتحدث عن القاعدة الدستورية التي تفاوضت حولها لجنة المسار الدستوري في اجتماعات القاهرة، وتارة أخرى عن اعتماد الإعلان الدستوري كقاعدة انتخابية”.

واعتبر حديث عقيلة لا ينبئ بخير، وأسهم في تعميق أزمة الثقة بين المجلسين، واستبعاد أي توافق قريب، متابعا: “ما اتفق عليه عقيلة والمشري، أساس دستوري يتكون من 66 مادة، ويختلف تمامًا عمّا اتفقت عليه لجنة المسار الدستوري في القاهرة، ومن المُرجح زيادة تأزم الوضع بخصوص الانتخابات وكل القضايا العالقة” وفق رأيه.

واستكمل: “لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة، لم توافق حتى الآن على دعوة مجلس النواب، لاستئناف المشاورات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، بسبب مراوغة وعدم جدية عقيلة” على حد قوله.