المشري: المستشار صالح تراجع عن الاتفاق الذي كان بيننا وربما تعرض لضغوطات

الوطن| رصد

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن مجلسي النواب والدولة قد تناقشا وتصارعا بما فيه الكفاية ولا بد من التوافق وجمع كلمة الليبيين من أجل استقرار البلاد، مضيفاً أن دور مجلس الدولة استشاري وأساسي ولا يمكن الخروج بأي قرار دون توافق بين المجلسين.

وحول لقاء القاهرة الأخير قال المشري في لقاء تلفزيوني رصده موقع الوطن، إنه يعتقد أن المستشار صالح تعرض لضغوطات عند عودته إلى بنغازي من نواب أو غيره وتراجع عن الاتفاق الذي كان بينهما، مضيفاً أنه سبق وأن حدث خلاف بينه وبين عبد الحميد الدبيبة وتم عقد لقاء للتباحث، والآن أصبح الخلاف بينه وبين المستشار صالح، وهو مستعد للتناظر مع أي شخص اختلفت معه، لأن الخلاف على فكرة وليس شخصي.

وفيما يتعلق بعمل البعثة الأممية، يرى المشري أن البعثة لم تنجح بحل الأزمة واكتفت بتشكيل اللجان فقط، معتبراً أن لجنة الـ75 التي شكلتها البعثة لم تصل لحل، لأن الخلاف كان بين الأعضاء وبين من ينوبون عنهم، موجهاً رسالته إلى البعثة بأن خلاف المجلسين في الأزمة الليبية خلاف عميق ولن تستطيع البعثة حله.