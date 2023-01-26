قزيط: الانتخابات الرئاسية صعبة لكن الدبيبة ساهم في الإطاحة بالانتخابات

أكد عضو مجلس الدولة، أبو القاسم قزيط، أن سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة (المنتهية)، كانت خطوة مبكرة، وغير منطقية، مؤكداً على أن المشهد السياسي والسلم الأهلي في حالة معقدة وهشة.

وأضاف: “في تقديري الحكومة جاءت في إطار زمني ويجب أن تستكمل الإطار الزمني، الحكومة يجب أن تستكمل العام ونصف في خارطة الطريق كان يجب البحث عن تمديد لها أو بدائل. أعتقد أن العملية كان يجب أن تتم بشكل توافقي واسع وليس بشكل منفرد”.

قزيط، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال: “في تقديري سحب الثقة من الحكومة كان مبكراً وغير منطقي”، موضحا أن الحكومة جاءت بتوافق واسع، ويجب أن تغادر بتوافق واسع.

واعتبر قزيط أن الدبيبة شارك فيها الجميع وليس من المنطقي أو القانوني أن يسحب منها مجلس النواب بشكل منفرد الثقة، مؤكداً أن الدبيبة “ساهم في عرقلة الانتخابات الرئاسية بإعلان ترشحه للرئاسة، لكن ذلك لا يعني أنه الطرف الوحيد الذي ساهم في ذلك”.

وأردف بقوله: “إن لم تكن الفرصة متكافئة لا توجد نزاهة وشفافية مثلا الصناديق الانتخابية رئيس الحكومة وقائد الجيش بالعصا والجزرة يستطيعان أن يؤثروا على رأي الشارع في الانتخابات”.

وأضاف “الإمكانيات اللوجستية والمادية والمؤسسات التي تدين بالسمع والطاعة لرئيس الحكومة وقائد الجيش مؤسسات كبرى في البلاد، بينما أنا مواطن عادي لا أمتلك شيئا”.

كما أكد، ضرورة تخلي الأشخاص الذين يتقلدون مناصب عليا في ليبيا عن مناصبهم قبل الترشح للانتخابات، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف “أعتقد أن الانتخابات الرئاسية صعبة لكن الدبيبة ساهم في الإطاحة بالانتخابات من خلال الإعلان عن الترشح ولكن هذا لا يعني أنه الوحيد الذي ساهم في الإطاحة بفرصة الانتخابات”.

وقال ردا على سؤال حول الأطراف التي عرقلت إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا: “المعرقلون كثر لكن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة وقع تعهدا بألا يدخل انتخابات لأنه مستفيد بموارد الدولة. طريقة معارضته واخلاله واضحة.. هناك أطراف كثيرة معرقلة، ولا أستطيع أن أقول من قام بعرقلة الانتخابات”.

وحول مبادرات المجلس الرئاسي ومجلس النواب لحل الأزمة في البلاد، قال قزيط إن “الحقيقة الدعوة كانت إلى لقاء الرئيسين، المجلس الرئاسي في حد علمي لم يشاركنا في أي دعوة بخصوص المصالحة، أعتقد أن رفض مجلس الدولة لم يكن حكيماً، لكن مجلس الدولة يعتبر أن التواصل مع البرلمان موجود ولكن أي وساطة جديدة هي مستطيل المسافات ولن تقصر المسافات”.

وأوضح أن “الدعوة كانت من أجل التوافق على قاعدة أو أساس دستوري للوصول للانتخابات، هي الدعوة في إطارها العام مقبولة لكن باعتبار المجلس الرئاسي يشتغل بشكل منفرد على ملف المصالحة ولم يشرك مجلس الدولة إطلاقاً، ولكن هي رئاسة المجلس الرئاسي هو على مرمى حجر من مجلس الدولة”، موضحاً أن “الدعوة تمت إلى لقاء حول البحث في أساس دستوري مجلس الدولة اعتبر أن هذه المبادرة لا قيمة فعلية لها لأن هناك تواصل مباشر بين مجلس الدولة ومجلس النواب”.

واتهم قزيط مجلس النواب بالإخلال باتفاقي بوزنيقة والقاهرة، وقال: “في القاهرة كنا في خطوة كبيرة للأمام لكن الآن هناك تراجع كبير من مجلس النواب، لا اعرف الأسباب ولكن ربط الموضوع من جديد باتفاق بوزنيقة والمناصب السيادية”.

وبشأن ما إذا كان مجلسي النواب والدولة لإنهاء الأزمة بخصوص الخلاف حول قواعد الانتخابات في النقطتين العسكريين ومزدوجي الجنسية، أكد على أن “الشعب هو من سيحسم عن طريق الاستفتاء”.

وانتقد عضو مجلس الدولة دور البعثة الأممية في البلاد، وقال إن الدول الكبرى “منقسمة وغير متفقة ولا توجد لديهم إرادة إصلاح” بشأن الأزمة في ليبيا.

وأشار أيضًا إلى أن هناك حراك حالي يمكن أن يقود إلى تكوين حكومة واحدة في البلاد، لكنه قال إن “توحيد الجيش غير ممكن”.