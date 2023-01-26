“الشرق الأوسط”: المنقوش تحاول توريط المنفي في خلافات حكومتها مع الجامعة العربية

الوطن| رصد

نقلت صحيفة الشرط الأوسط ما وصفته بسعي “نجلاء المنقوش” وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، إلى توريط رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” في خلافات حكومتها مع الجامعة العربية؛ على خلفية مقاطعة الأخيرة هي ومعظم أعضائها الاجتماع الذي استضافته الحكومة المنتهية في العاصمة طرابلس لوزراء الخارجية العرب مؤخراً.

وكانت المنقوش قالت قالت إن المنفي أعرب لدى استقباله وزير الخارجية التونسي عن شكره وتقديره لدعم تونس جهود حكومة الوحدة بتولي رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، مضيفة أنه شدد على عدم اعترافه بأي تمييز تجاه حقوق وواجبات ليبيا المشروعة، ورفضه انحياز الجامعة لطرف أو جهة ما.

هذا ونفت مصادر إعلامية بالمجلس صحة ما نسبته المنقوش إلى المنفي، كما لم يصدر بيان رسمي عن المنفي أو المجلس بخصوص تصريحات المنقوش.

مسؤول بالجامعة العربية اشترط عدم ذكر اسمه للصحيفة، اعتبر أن محاولة المنقوش توريط المنفي في خلافها “المفتعل” مع الجامعة العربية أمر طبيعي؛ كونها فشلت في توفير النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، وفق تعبيره.