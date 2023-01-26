قرب افتتاح أول متنزه عائلي داخل سرت ضمن خطة التطوير

أخبار ليبيا 24

تضع الحكومة الليبية اللمسات الأخيرة لافتتاح أول منتزه عائلي داخل سرت، ضمن خطة تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والخدمية وتهيئة عدد من المنتزهات والمسطحات الخضراء داخل المدينة.

وقامت لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية برئاسة نائب رئيس الحكومة الليبية، خالد الأسطى، وبالتعاون مع بلدية سرت، بوضع اللمسات الأخيرة لافتتاح منتزه سرت المعروف بمنتزه “قرين”.

وقالت الحكومة، إن المكان سيكون الأول للترفيه داخل مدينة سرت منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن المشروع ستعقبه عدد من المشاريع المشابهة الأخرى داخل سرت.

وأضافت، أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا أكد على ضرورة الاهتمام بسرت وأهلها بشكل خاص وبكل المدن والقرى، التي عانت التهميش السنوات الماضية بشكل عام.