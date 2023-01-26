إقامة ورشة عمل بين جهاز وإدارة مشروع النهر الصناعي والنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين

أقيمت صباح اليوم الأربعاء بالمقر الرئيسي لجهاز النهر الصناعي، ورشة عمل مشتركة بين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي والنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين .

وركزت الورشة على الصعوبات التي تواجه عمل جهاز النهر الصناعي، ودور الإعلام والصحافة في توضيحها للرأي العام والعمل على حلحلتها.

وحضر افتتاح الورشة رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي عبدالناصر بوبطينة ومدير مكتب الإعلام بالجهاز صلاح الساعدي ومدير إدارة المشروعات عبدالسلام بالأشهر.

كما حضر عن النقابة الوطنية للصحفيين النقيب العام بهاء الكواش والأمين العام بالنقابة نصر المهدوي.

ووجهت النقابة، دعوات لعدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية الذين ساهموا في إثراء الورشة، وطرح العديد من الرؤى والتصورات المهمة.

وفي ختام الورشة اتفق الجانبان على فتح آفاق تعاون أوسع، وأرحب بين الجهاز والنقابة؛ وذلك بخطة عمل زمنية تتركز على النقاط التالية المتمثلة في إقامة ندوة حوارية حول القانون رقم 10 ومناقشته، وتوضيح ضرورة تعديل بعض المواد التي ستدفع بالجهات العامة إلى تسديد التزاماتها تجاه الجهاز وبحضور عدد من القانونين والنواب.

ومن بين النقاط أيضا، التوعية والإرشاد؛ وذلك بضرورة الحفاظ على منظومات النهر الصناعي من التعديات وإدراك مدى خطورتها على الأمن القومي المائي، وتأثيرها على المواطن بشكل خاص.

وتشمل النقاط كذلك إعداد حملة موسعة، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والصحفية تبين الصعوبات التي تواجه الجهاز مع سبل معالجتها مستقبلا.