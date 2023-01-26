كوكلة: النواب والدولة توافقا على المناصب السيادية.. ومنصب المفوضية سينظر به لاحقا

أكدت عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة منى كوكلة على وجود توافق بين مجلسي النواب الدولة بخصوص المناصب السيادية، ونية صادقة لإجتياز هذة المرحلة بداية من المناصب السيادية ومروراً بالقاعدة الدستورية ومن ثم الحكومة.

وأشارت كوكلة إلى أن لجنة المناصب السيادية اجتمعت أمس الثلاثاء مع رئيس المجلس خالد المشري ونائبيه بخصوص الفرز النهائي للجنة والنظر في الطعون السابقة فقط

مضيفة أنه خلال الجلسة القادمة سيتم تمرير الأسماء المطروحة والتي حازت على الفوز وأجزيت في المناصب السيادية الخاصة بمجلس الدولة، ومن ضمنهم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل مكافحة الفساد ووكيل الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة.

ونفت كوكلة الأخبار المتداولة التي تفيد بفرض اسماً او شخصاً بعينه بديلاً عن عماد السائح كرئيس المفوضية العليا للانتخابات ، ومنصب المفوضية لم نتطرق للحديث عنه ، وسيكون بعد حسم هذة المناصب

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