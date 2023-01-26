القبض على شخص في جالو يحمل بطاقة شخصية مزورة

أخبار ليبيا 24

ألقت شرطة النجدة في جالو القبض على شخص يشتبه في حمله لإثبات شخصي مزور، وتمت إحالة لقسم البحث الجنائي بمديرية الأمن.

وقالت وزارة الداخلية، إن القبض على الشخص جاء أثناء التفتيش الاعتيادي لأعضاء شرطة النجدة والانضباط بمديرية أمن الواحات جالو المكلفين بتأمين البوابة الجنوبية لمدينة جالو.

وأضافت، أنه تمَّ ضبط شخص يحمل بطاقة شخصية يشتبه بأنها مزورة.

وذكرت أنه تم على الفور إحالته إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية. وقالت إن وبالتحقيق معه اعترف بأنه قام بإعطاء شخص بتزوير رخصته بِطلب منه.

وأضافت، أنه اتخذت الإجراءات القانونية واحيلت القضية إلى النيابة العامة للتصرف والإجراء.