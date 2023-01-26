بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 26 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 26 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء شتوية باردة على مناطق الشمال الغربي، ويشمل الانخفاض تدريجياً في درجات الحرارة من يوم الغد اغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب احيانا خاصة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض مناطق الساحل.

درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تتراوح مابين (08-14)مْ على معظم المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية نشطة مثيرة للأتربة هذا اليوم على طبرق وأقصى الشرق بينما تكون شمالية غربية معتدلة على باقي المناطق تتحول يوم الغد إلى غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-21)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 21)مْ، ولاتتجاوز (13)مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاض يوم الغد على معظم المناطق.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-28)مْ, وتسجل انخفاض من مساء يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:33)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:05).