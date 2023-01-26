قنيدي: حل المأزق الليبي في اجتماع مجلسي النواب والدولة بدون الرئاسة

أستبعد عضو مجلس النواب، سالم قنيدي، إمكانية تجاوز مجلسي النواب والدولة، رغم خلافات رئيسيهما وتجميدهما الوضع السياسي في ليبيا كرهينة لتوافقاتهما، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المنتخبة، وفقاً لاتفاق الصخيرات، والذي أشار أيضاً لدور مجلس الدولة.

قنيدي، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال: “لا جدوى من طرح البعض تجميد المجلس الرئاسي لعمل المجلسين، خاصة أن الأول يفتقد للشعبية في الشارع الليبي، كما أن الحديث عن إمكانية تشكيل البعثة الأممية ملتقى حوار سياسي جديد سيصطدم بشبهات الفساد والرشاوى التي أحاطت بالملتقى السابق، وعدم تمكنه في النهاية من إصدار قاعدة دستورية”.

وأضاف “الخروج من المأزق السياسي الراهن يكمن في الدعوة لجلسة مشتركة لأعضاء النواب والدولة، حيث قد يمهد هذا لتواصلهما إلى حل توافقي، شريطة ألا يشارك رئيسا المجلسين بها”.