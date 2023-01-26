ضبط أكثر من 100 مركبة آلية في طرابلس بدون لوحات معدنية ورخص قيادة

أخبار ليبيا 24

ضبط قسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن طرابلس 125 مركبة آلية بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية، حسب مديرية الأمن اليوم الخميس.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة عمل وزارة الداخلية، في تنفيذ حملة أمنية موسعة داخل العاصمة.

وشرعت مديرية أمن طرابلس، من خلال مكاتبها وأقسامها ومراكز الشرطة في ضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج وغير مستوفية الإجراءات القانونية، بما في ذلك المركبات التابعة للقطاعات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، المواطنين بضرورة استكمال إجراءات مركباتهم الآلية، مؤكدًا أنه سيتم حجز المركبات المخالفة وأنه لن يتم الإفراج عنها إلا بعد استكمال إجراءات تسجيلها بأقسام تراخيص المركبات الآلية التابعة لمديريات الأمن.

إلى ذلك قالت مديرية أمن طرابلس، أن قسم مرور عين زارة ضبط 82 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة داخل بلدية عين زارة في إطار الخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية.