أرحومة يتابع المختنقات التي تواجه مكاتب العمل والتأهيل بعدد من البلديات

تابع وزير العمل والتأهيل عبدالله أرحومة بمكتبه في مدينة سرت؛ مع مديري مكاتب العمل والتأهيل ببلديات “أجدابيا، والزويتينة، وسلطان، وانتلات البيضان”؛ سير العمل والحلول المناسبة لتذليل المختنقات التي تواجه المكاتب.

وبحسب مكتب الإعلام بالحكومة؛ فقد جاء الاجتماع عقب تسلُّم مديري مكاتب العمل والتأهيل “المذكورة”؛ المخصصات المالية لغرض توفير احتياجاتها ودعمها في سبيل تحسين مستوى الخدمات.

وشدد الوزير على أن دور مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق؛ دورٌ خدمي يتعلق بتقديم خدمات تليق بالمواطنين، والأجانب القاطنين في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل وتدريبهم وتأهيلهم، ما يمكّنهم من الدخول إلى سوق العمل الليبية بكل سهولة ويسر.