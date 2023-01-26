مشيرب: الليبيون المرحبون بمقاطعة اجتماع طرابلس يعانون من مشكلة في جينات الرجولة

اعتبر عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، أن الليبيين الذين باركوا خطوة وزراء الخارجية العرب بمقاطعة اجتماع طرابلس يعانون من مشكلة عويصة في جينات الرجولة، وذلك بعد ساعات من تشكيكه في وطنيتهم وانتمائهم لبلدهم ليبيا.

وكان مشيرب قد زعم في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، أن من باركوا مقاطعة اجتماع طرابلس يعانون من مشكلة عويصة في جينات الوطنية، بحسب وصفه.

وقال مشيرب في منشور عبر «فيسبوك»: “عندما يقوم بعض ممن يحسبون أنهم ليبيون بمباركة خطوة سامح شكري وبقية القطيع في عدم الحضور لعاصمة الوطن فإن التفسير الوحيد والمنطقى هو أن هؤلاء يعانون من مشكلة عويصة فى جينات وهرمونات الانتماء والوطنية”، على حد وصفه.