من الجزائر.. الأوضاع في ليبيا على طاولة مباحثات “باتيلي” و”تبون”

شدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتجاوز الأزمة السياسية من خلال إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع تبون مع “باتيلي” في العاصمة الجزائرية ناقشا خلاله وجهات النظر بشأن الأوضاع في ليبيا وفق حساب المبعوث باتيلي على تويتر.

وحث تبون على أهمية أن تكون الانتخابات شاملة وشفافة وآمنة، وعلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لإجرائها بنجاح، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الاستقرار في ليبيا هو حاجة إقليمية لجميع بلدان الجوار.

المصدر: حساب المبعوث الأممي ” تويتر”

