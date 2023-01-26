الطقس في ليبيا.. أجواء شتوية باردة والحرارة تصل لـ 8 درجات

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء شتوية باردة على مناطق الشمال الغربي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، يشمل الانخفاض تدريجيا في درجات الحرارة من الغد معظم مناطق البلاد، وتتراوح درجات الحرارة بين 8 و28 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة) تتكاثر السحب أحيانا خصوصا على الساحل من طرابلس إلى مصراتة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض مناطق الساحل، وتتراوح درجات الحرارة بين 08 و14 درجة مئوية على معظم المناطق.

وعن طقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، والرياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة اليوم على طبرق وأقصى الشرق، بينما تكون شمالية غربية معتدلة على باقي المناطق تتحول يوم الغد إلى غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

وأخيراً في (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل انخفاضا من مساء الغد.