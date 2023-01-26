أوحيدة: خارطة طريق للانتخابات بتوافق أو بدون

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن المجلس بدأ بتشكيل لجان لوضع خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات قبل نوفمبر المقبل سواء وصل إلى توافق مع القوى المختلفة أم لا.

وأضاف أوحيدة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن مجلس النواب يستغل جميع الفرص، فإما أن يتم التوافق مع قوى فاعلة في الغرب الليبي سواء أكان مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي، أو أي قوى تسيطر على الأرض، أو يمضي في المسار لوحده.

وأكد أوحيدة أنه من حق مجلس النواب إصدار قوانين خاصة بالانتخابات، وهذا ما حصل في السابق لكن القوى القاهرة في الغرب هي من عطلت الانتخابات، والآن كحل أخير سيبدأ مجلس النواب في وضع خارطة طريق جديدة.