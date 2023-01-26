اقتراب منخفض جوي من مناطق الشمال والحرارة في انخفاض تدريجي على عموم ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن من المتوقع اقتراب منخفض جوي على مناطق شمال ليبيا، خلال منتصف الأسبوع المقبل، يكون مصحوبا بتقلبات جوية مع رياح نشطة وتكاثر للسحب مع سقوط أمطار.

وذكر المركز، أن مناطق الشمال الغربي تشهد اليوم أجواء شتوية باردة؛ حيث تسجل درجات الحرارة القصوى ما بين 08 إلى 14 مئوية، مشيرًا إلى أنها تكون منخفضة أيضًا على غدامس والحمادة ولا تتجاوز 13 مئوية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على باقي المناطق تتراوح ما بين 16 إلى 24 مئوية. وتوقع أن يشمل الانخفاض في درجات الحرارة تدريجيًا من يوم الغد باقي مناطق ليبيا.

وذكر أن السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة والجبل الأخضر.