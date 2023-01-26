طالب من طبرق يفوز بالترتيب الأول في مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي

فاز الطالب هاشم ناصر من جامعة طبرق، بالترتيب الأول في المسابقة السنوية الأولى لرواد أعمال الجامعات الليبية التي أقيمت الأسبوع الماضي بطرابلس.

وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي، نشره عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” فإن “هاشم يقدم عبر نمو حلا لمشكلة عدم توفر الغذاء الحيواني بشكل مستدام طيلة العام وغلاء أسعاره في السوق المحلي. يعتمد نمو على زراعة الشعير عموديا في درجات حرارة منخفضة وإضاءة جيدة وريه بالماء مرة أو مرتين في اليوم فقط. ويقول هاشم أن هذه الطريقة تضمن استمرارية الإنتاج اليومي للشعير بعد الأسبوع الأول من الزراعة إلى جانب أنها تعد أقل تكلفة من الزراعة التقليدية وتنتج محصولا عالي الجودة”.

وتابع: “وتأتي المسابقة السنوية لرواد أعمال الجامعات الليبية ضمن أنشطة مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل القطاع الخاص في ليبيا الممول من الاتحاد الأوروبي ومنفذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا والساعي للنهوض بالقطاع الخاص الليبي”.