بويصير: الناتو بقيادة أمريكا قرر هزيمة الجيش الروسي نهائياً

زعم محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذي الأصول الليبية، أن حلف الناتو بقيادة أمريكا قرر هزيمة الجيش الروسي نهائياً، بحسب تعبيره.

وقال بويصير في منشور له عبر «فيسبوك»: “وزارة الدفاع الأمريكية تعلن أن عشرات الدبابات من طراز ابرامز في طريقها إلى أوكرانيا، تتبعها وزارة الدفاع الألمانية بتصريح مشابه عن عشرات الدبابات من طراز ليوبارد والدبابات البريطانية تبدأ فى الوصول بالفعل والفرنسية تتبع، بينما يتردد أن الطيارين الأوكرانين يتدربون بالفعل على طائرات F16 فى إحدى دول الناتو المجاورة لأوكرانيا”.

وأضاف “ليست نوعية السلاح المتقدم فقط هى ما تلفت النظر، بل خلفية القرار بأن يتم تزويد أوكرانيا بهكذا أسلحة حاسمة، فذلك يعني أن الناتو بقيادة الولايات المتحدة قد اتخذ قرارا بهزيمة الجيش الروسي نهائيا، وأن هذا القرار لا يمكن أن يتخذ دون دراسة ردود الأفعال الروسية المحتملة”، وفقا لحديثه.

وتابع “التهديد الروسي بتوسيع الحرب أو اللجوء إلى السلاح النووي أو التكتيكي، من الواضح أن التقييم الغربي خلص إلى أنه غير ممكن، وأن روسيا لا تستطيع أكثر مما فعلت ويبدو أن احتلال جزئي لقرية بجوار باخموت هو حدود القدرات الروسية، وأن السلاح النووي الروسي لن يكون أفضل من السلاح التقليدى مقارنة بالغرب، ومحاولة استعماله ستكون انتحارا وطنيا سيمنع الجيش الروسي حدوثه”، على حد قوله.

واستطرد “كما قال بوتين منذ عام: سيتغير النظام العالمى ولكن فى عكس الاتجاه الذي تخيله، لتدخل روسيا سياسيا الحظيرة الغربية كما دخلتها اقتصاديا منذ 30 عاما عندما سقط النظام الشيوعي، وبدلا من أن يرسل الروس شبابهم للموت لتحقيق أحلام دكتاتور أهوج، سيرسلونهم كل يوم للسوق ليعودون بالخير والإزدهار”.