عميد بلدية أوباري: أزمة الوقود تفاقمت من جديد

حمّل عميد بلدية أوباري ” أحمد ماتكو” حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها “عبدالحميد الدبيبة”، مسؤولية عودة أزمة الوقود بالجنوب والتي تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد انفراجها عقب حادثة انفجار صهريج بنت بية.

وطالب “ماتكو” في تصريحات صحفية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية، الحكومة بضرورة وضع حلول نهائية لهذه المشكلة والابتعاد عن الحلول المؤقتة.

وجدد تأكيده أن الحكومة هي المسؤولة عن توفير الوقود ووضع حدّ لتهريبه ومعاقبة تجّاره في السوق السّوداء لأن البلديات ليس لها القدرة على مواجهتهم، موضحا أن الجهات الأمنية التي تقوم بتوزيع الوقود لم تشرك البلديات في آلية التوزيع، وهو ما ساهم باستمرار الخلل في وصول وتوزيع الكميات المخصّصة لها.