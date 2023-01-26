اقتراب منخفض جوي من ليبيا منتصف الأسبوع القادم

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من المتوقع اقتراب منخفض جوي على مناطق شمال ليبيا، خلال منتصف الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وذكر المركز، اليوم الخميس، أن المنخفض سيكون مصحوبا بتقلبات جوية مع رياح نشطة وتكاثر للسحب مع سقوط أمطار.

وقال إن مناطق الشمال الغربي تشهد اليوم الخميس أجواء شتوية باردة؛ وتسجل درجات الحرارة القصوى ما بين 08 إلى 14 مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تكون منخفضة أيضًا على غدامس والحمادة ولا تتجاوز 13 مئوية.

ولفت، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة على باقي المناطق تتراوح ما بين 16 إلى 24 مئوية، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن يشمل الانخفاض في درجات الحرارة تدريجيًا من يوم الغد باقي مناطق ليبيا.

وأضاف، أن السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة والجبل الأخضر.