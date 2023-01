بلدية أوباري: الحكومة هي المسؤولة عن توفير الوقود ووضع حدّ لتهريبه ومعاقبة تجّاره في السوق السّوداء

ليبيا – قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو في إن الحكومة مسؤولة بشكل مباشر على عودة أزمة الوقود للجنوب بعد فترة من انفراجها في أعقاب حادثة انفجار صهريج بنت بيّة.

ماتكو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن الجهات الأمنية التي تقوم بتوزيع الوقود لم تشرك البلديات في آلية التوزيع، وهو ما ساهم باستمرار الخلل في وصول وتوزيع الكميات المخصّصة لها.

وأشار عميد بلدية أوباري إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن توفير الوقود، ووضع حدّ لتهريبه ومعاقبة تجّاره في السوق السّوداء؛ لأن البلديات ليس لها القدرة على مواجهتهم.

