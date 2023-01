أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا بدء تنفيذ فريق طبي إيطالي مهمة فحص الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية والتي أجرتها على 110 مريض بالمركز الوطني لأمراض القلب في مدينة بنغازي.

السفارة وفي تغريدة لها على تويتر أضافت أن الوفد الطبي اختار مجموعة من المرضى لإجراء جراحة القلب والمقرر انطلاقها في شهري فبراير ومارس المقبلين.

وتأتي المهمة في إطار التعاون مع الأمم المتحدة وتنفيذا لدعوتها لإجراء فحوصات لمرضى القلب في ليبيا والتي بدأت منذ عام 2022 خضع فيها 80 طفلا إلى جراحة قلبية من الطاقم الإيطالي

المصدر: حساب السفارة الإيطالية ” تويتر”

The post فريق طبي إلى بنغازي لمتابعة أطفال مرضى القلب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار