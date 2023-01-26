استهلاك أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي معظمه من قبل الشركة العامة للكهرباء

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بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و114 مليون قدم مكعب يوم الثلاثاء الماضي، أغلبه من قبل الشركة العامة للكهرباء، وفق تصريح للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة، في تصريح الأربعاء، إن “إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و114 مليون قدم مكعب خلال 24 ساعة الماضية”.

وأوضحت المؤسسة، أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الغاز الطبيعي 876 مليون قدم مكعب، بينما بلغ استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 136 مليون قدم مكعب.

وذكرت المؤسسة، أن استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 82 مليون قدم مكعب، فيما بلغ استهلاك مصانع الإسمنت من الغاز الطبيعي 20 مليون قدم مكعب.

وبلغ إنتاج النفط الخام، خلال نفس الفترة، مليون و203 ألف برميل يوميًا، فيما بلغ إنتاج المكثفات 47 ألف برميل يوميًا.